Херсонская область: оккупантов охватило безумие 2 Александр Коваленко, site.ua

28.07.2022, 12:21

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Командование РФ слабо представляет реальную ситуацию на фронте.

У российского командования и вправду слабое представление о том, что происходит в Херсонской области и это очень плохо. Очень плохо потому, что они не будут там демонстрировать в ближайшее время «жест доброй воли», а будут стараться удержать этот регион.

О слабом представлении происходящего ярко свидетельствует инцидент, произошедший накануне в районе Андреевки с двумя штурмовыми группами РОВ которые заехали на контролируемую ВСУ территорию так, словно они у себя дома.

Можно было бы пошутить «яке прикре самогубство!» но это демонстрация того, насколько оценивает обстановку в Херсонской области командование РОВ и насколько оно владеет оперативной информацией.

Так же, через Ингулец, а в перспективе и Днепр, оккупанты намерены прокладывать понтонные переправы. В частности, параллельно Дарьевскому мосту такая уже возведена. Это тоже о много говорит.

Дело в том, что российское командование получило отчет о состоянии мостов, по которым был нанесен удар ВСУ и согласно ему – по мостам, возможно осуществлять транспортировку тяжелой бронированной техники.

В действительности, аварийное состояние мостов делает такого рода перевозку рискованной. Кроме того, мосты находятся под полным огневым контролем ВСУ, а потому, по ним нужно не завозить, а вывозить технику, но…

Получив отчет о состоянии мостов и доклад о возведении понтонных переправ командование РОВ распорядилось отправить во временно оккупированную Херсонскую область дополнительные подразделения из состава 98 вдд. Особое внимание уделено составу 5 зрп дивизии. А для усиления 108 дшп 7 дшд, сдерживающих контрнаступление ВСУ на Николаевском направлении, начата переброска подразделений 29 А ВВО из... Читы.

Криворожское направление оккупанты намерены усилить за счет тульских пряников из состава 106 ВДД ВДВ.

Собственно, о чем это все говорит? А говорит это о том, что бежать с правого берега Херсонской области оккупанты не намерены. По крайней мере – пока. Хотя, ВСУ сделали более чем прозрачный намек на то, чем для них закончится дальнейшее присутствие здесь.

Ведь повреждение мостов до полной их непригодности использования для бегства это вопрос менее часа плотного артиллерийского огня. Аналогично решается вопрос и с понтонными переправами. Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих. Северский Донец россиян ничему не научил.

Что же, жаль. Освобождение Херсонщины будет проходить сложнее, чем могло бы быть, хотя конечный результат все равно будет одинаковый – деоккупация региона.

Александр Коваленко, site.ua

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