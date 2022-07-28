РФ перебрасывает военную технику из Беларуси через Мелитополь 1 28.07.2022, 12:25

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Российские оккупанты активно перебрасывают военную технику через оккупированный Мелитополь из Беларуси.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

В частности, одну из колонн военной техники с новой для региона маркировкой заметили 27 июля движущейся на южном направлении в сторону херсонского фронта по Интеркультурной улице через Новый Мелитополь.

Как сообщает "Риа-Мелитополь", если раньше по городу двигались боевые машины со "свастикой" Z и V, то в этот раз наблюдалось движение техники с нанесенными знаками О. Чтобы горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь.

"По информации местных жителей, рашисты останавливаются на кольце на Херсоне, чтобы дождаться колонны. В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором. Именно на тентованных грузовиках и была "свастика" О", – говорится в сообщении.

Также известно, что такие же знаки были нанесены на технику российской группировки, которая ранее вторглась через Черниговскую область в Киевскую.

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