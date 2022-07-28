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РФ перебрасывает военную технику из Беларуси через Мелитополь

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  • 28.07.2022, 12:25
  • 4,276
РФ перебрасывает военную технику из Беларуси через Мелитополь

Oпубликовано видео.

Российские оккупанты активно перебрасывают военную технику через оккупированный Мелитополь из Беларуси.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

В частности, одну из колонн военной техники с новой для региона маркировкой заметили 27 июля движущейся на южном направлении в сторону херсонского фронта по Интеркультурной улице через Новый Мелитополь.

Как сообщает "Риа-Мелитополь", если раньше по городу двигались боевые машины со "свастикой" Z и V, то в этот раз наблюдалось движение техники с нанесенными знаками О. Чтобы горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь.

"По информации местных жителей, рашисты останавливаются на кольце на Херсоне, чтобы дождаться колонны. В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором. Именно на тентованных грузовиках и была "свастика" О", – говорится в сообщении.

Также известно, что такие же знаки были нанесены на технику российской группировки, которая ранее вторглась через Черниговскую область в Киевскую.

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