Роботы научились притворяться разумными существами 28.07.2022, 12:34

Авторы исследования считают, что с таким поведением искусственного поведения мы столкнемся в будущем.

Исследование опубликовано в журнале Science Robotics. В нем авторы смоделировали поведение роботов, с которым, возможно, мы столкнемся в будущем, пишет «Хайтек».

Авторы провели невербальный тест Тьюринга, в котором приняли участие люди и гуманоидный робот. Они обнаружили, что есть специфические особенности человеческого поведения, в частности время реакции, которые можно передать роботу, чтобы он вел себя как человек.

В невербальном тесте Тьюринга участники должны были определить, взаимодействуют ли они с машиной или с человеком. Они полагались только на то, как быстро человек или робот нажимают кнопки.

Исследовательская группа сосредоточилась на двух основных особенностях человеческого поведения: времени и точности при реагировании на внешние раздражители.

Это характеристики, которые они ранее сопоставили, чтобы получить стандартный человеческий профиль. Исследователи использовали этот профиль для построения своего эксперимента. В нем участников просили реагировать на визуальные стимулы на экране. Добровольцы играли в игру с партнером, которого не видели.

Результаты показали, что люди, взаимодействующие с роботом, не смогли определить, был ли это человек или робот, которого заранее запрограммировали.

Это говорит о том, что робот прошел эту версию невербального теста Тьюринга.

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