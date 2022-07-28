Россия может разучиться летать в космос 3 28.07.2022, 12:42

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Эксперт — о решении РФ уходить с МКС и строить свою станцию.

США сожалеют о планах России выйти из программы Международной космической станции. Заявление "Роскосмоса" о прекращении российского участия в МКС стало для Вашингтона сюрпризом. Так заявили в Госдепартаменте США. Значит ли это, что Россия в будущем останется без орбитальной станции, и сможет ли она построить свою? Об этом в эфире "Настоящего Времени" рассказал член Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

– Как вы думаете, почему Россия решила выйти в 2024 году из проекта МКС?

– Основной причиной назывался ремонт станции, который может стоить примерно столько же, сколько создание новой. Владимир Соловьев, генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам, сказал, что России перспективнее строить собственную, новую высокоширотную летательную служебную станцию. То есть либо тратим деньги на МКС, на продление ее работы до 2030 года, либо создаем свою станцию, где мы способны делать то, что мы хотим делать. Вот это та причина, которую называли. Но мое мнение, что, конечно, во многом это заявление связано с нынешней политической позицией: просто сказать, что с американцами больше работать не будем.

Где-то в 2025 году должно быть принято решение о включении российской станции в федеральную космическую программу, поскольку в России финансирование принимается на десять лет. И если не включить к 2025 году на десятилетие эту станцию, то ее не будет. Поэтому они сейчас делают такие громкие заявления, чтобы обозначить свою позицию.

Но главная проблема в том, что, с одной стороны, если Россия выйдет в 2025 году из этого проекта, то нужно либо американцам срочно решать, как будет работать станция без российского сегмента, например, если будет отстыкован и утоплен. Поскольку требуется коррекция орбиты, то, что делает российский сегмент, наши корабли "Прогресс" и модуль "Звезда", потребуется уклонение от космического мусора. Также Россия сейчас снабжает станцию водой. Эти проблемы нужно срочно решать, поскольку к этому не готовились.

Если мы уходим с МКС, то до начала полета российской орбитальной станции пройдет несколько лет, я даже полагаю, что порядка восьми-десяти лет. Соответственно, образуется большой промежуток, за который Россия может просто разучиться летать в космос, посылать людей в космос, поскольку необходимо регулярно производить оборудование для кораблей, которые летают на станцию, для того чтобы специалисты получали зарплату, не увольнялись и не теряли свою квалификацию.

"Роскосмос" хочет получить деньги от правительства на строительство новой станции. Но это большой риск потери опыта пилотируемых полетов для России. И получается, что если мы миру сделаем плохо, американцы и другие партнеры окажутся в сложной ситуации, то себе сделаем плохо тем, что можем просто буквально лишиться умения, способности летать в космос, посылать туда космонавтов.

– Вы говорите, что строить новую станцию будет примерно столько же стоить, сколько ремонтировать. По открытым источникам, МКС за все время ушло порядка $150 миллиардов. То есть о такой сумме может идти речь? Именно столько потребуется России вложить для того, чтобы построить свою станцию?

– Нет, конечно же, потребуется меньше, поскольку Россия сможет сделать только небольшую станцию. На картинках, которые презентует РКК "Энергия" и "Роскосмос", мы видим, что там есть два этапа станции. Исходя из того, с какой скоростью Россия делает те или иные модули и строит новые элементы станции, то примерно за десять лет получится сделать совсем простую станцию: узловой модуль, к нему пристыкован базовый модуль на основе того модуля научно-энергетического, который сейчас сделали для МКС, но так туда и не отправили. То есть есть его макеты в "Энергии". Маленькая станция, два-три модуля. И только еще через десять лет еще несколько модулей.

Если Россия и сделает свою станцию, то она будет даже меньше китайской, которая сейчас на орбите находится, и, конечно, намного меньше, чем МКС. МКС – это самый большой объект, построенный в космосе. Проблема вся в том, что наше общество не понимает этой ситуации. Россияне до сих пор уверены, что мы лидируем, что мы посылаем людей в космос, что мы возили на кораблях "Союз" астронавтов, когда не летали еще американские корабли после закрытия программы Space Shuttle. У людей уверенность, что мы впереди, что мы в лидерах. На самом деле все намного хуже, намного сложнее. И люди просто не знают, что мы реально можем потерять пилотируемую космонавтику. И непонятно, что с этим делать, честно.

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