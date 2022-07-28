В Украине ликвидировали российского снайпера, участвовавшего в захвате Крыма 2 28.07.2022, 12:57

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Ефрейтора «вернули» родным под Волгоградом.

Защитники Украины ликвидировали 32-летнего российского снайпера Якова Пятирикова, который ранее был награжден медалью "За возвращение Крыма". Его уже похоронили дома под Волгоградом.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что в войне в Украине житель Палласовского района участвовал в звании ефрейтора. Был старшим снайпером мотострелкового отделения. Погиб при исполнении боевого задания.

По иформации росСМИ, дома у мужчины остались жена и шестилетний сын, который теперь всю жизнь будет носить позорное "клеймо" ребенка российского фашиста-оккупанта.

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