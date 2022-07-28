Белоруски создали серию портретов женщин-политзаключенных 28.07.2022, 12:52

В проекте «Политвязынка» не только рисунки, но и истории белорусок.

Художница Анна Татур и журналистка Евгения Долгая, а также «еще несколько волшебниц» запустили в Instagram проект «Политвязынка»: публикуют рисунки политических заключенных и их истории, сообщает «Белсат».

На момент публикации в Беларуси заключенные по политическим причинам не менее 142 женщин – именно столько признали политзаключенными правозащитники (в это число не входят те, кто под административным арестом, а также те, чьи дела правозащитники не успели разглядеть). Всего признали политзаключенными на момент публикации 1264 человек.

В числе женщин-политзаключенных журналистки «Белсата» Ирина Славникова, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Их портреты пока не публиковали. На момент написания новости последний опубликованный портрет-социолога Татьяны Водолажской.

Но за решетку в Беларуси попадают и женщины, никак не связанные с политикой и журналистикой – как, например, Ирина Полянина, которую осудили на два года «химии» за то, что оставила комментарий под фотографией силовика в школе: «Кто эту гадость допустил к детям?». Ей также вменили в вину то, что она нашла в доме матери патроны для малокалиберной винтовки и принесла их домой.

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