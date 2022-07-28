«Россияне вывозят машины целыми автовозами» 28.07.2022, 13:04

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Перегонщики в Беларуси поражены наплывом клиентов из РФ.

В середине июля российское правительство упростило процедуру регистрации автомобилей, импортируемых в страну (в том числе и из Беларуси). «Наша Ніва» выяснила, как это решение повлияло на белорусский автомобильный рынок.

Машина из Беларуси сейчас обойдется на 800-1000$ дешевле

В России временно упростили процедуру регистрации транспорта, который импортируют. С 16 июля 2020 года по 1 января 2023 года россияне смогут ввозить и регистрировать автомобили без установки кнопки вызова экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» (кнопка SOS). Российское правительство было вынуждено пойти на такой шаг ввиду того, что у них наблюдался острый недостаток такого оборудования. Сам диффицит, по их словам, был вызван санкциями со стороны «недружественных стран».

Из-за отмены этого требования расходы на регистрацию авто, привезенного из-за границы, сокращаются на 800-1000 долларов, что делает покупку авто в Беларуси более выгодным делом. Однако по словам собственника столичного автокомиса, россияне довольно активно покупали автомобили в Беларуси и до анонсированных поблажек.

«Тем, что россияне активно покупают автомобили в Беларуси, вряд ли можно кого-то удивить, ведь последние года два покупателя из РФ были у нас довольно частыми гостями. В первую очередь это связано с тем, что у нас действует 140-й указ, позволяющий растаможивать автомобили с 50% скидкой. По этой причине российским перекупщикам и рядовым автолюбителям было проще и выгоднее приобретать авто в Беларуси, чем покупать его самостоятельно в Европе или США, везти в Россию и там растаможивать на полном тарифе», — отмечает бизнесмен.

Россияне вынуждены покупать подержанные автомобили вместо новых

На руку белорусским автобизнесменам играет сокращение производства новых автомобилей в РФ, которое еще больше начало склонять белорусов и россиян к приобретению подержанных автомобилей. Такой тренд должен сохраниться на довольно продолжительное время, поскольку даже согласно заявлению министра промышленности и торговли РФ Россию ожидает примерно 50%-ное сокращение производства легковых автомобилей за 2022 год.

«После того, как курс российского рубля стабилизировался, спрос на автомобили со стороны россиян сильно увеличился, они начали еще активнее интересоваться машинами из Беларуси, хорошо берут как свежепригнанные варианты, так и те, что уже успели поездить по Беларуси. Новости об упрощении процедуры регистрации только повысили интерес к приобретению авто в Беларуси».

По словам собеседника, россияне в последнее время действительно жаловались на то, что купить кнопку SOS стало сложно, что цены на нее возросли чуть ли не в два раза.

Белорусские фирмы-перегонщики начинают открывать филиалы в РФ

Другой бизнесмен, занимающийся подбором автомобилей из Европы по заказу, также подчеркивает, что в последние месяцы россияне все активнее интересуются возможностью пригнать авто через Беларусь.

«К нам все чаще начали обращаться клиенты из России, которые хотят заказать автомобиль из Европы. Последние послабления также позитивно повлияли на интерес к таким машинам.

Так, например, у нас в работе был клиент, который хотел приобрести себе дорогой BMW. Изначально он надеялся найти себе льготника, чтобы сэкономить на оплате пошлины, но когда узнал, что больше не нужно будет тратить деньги на «ЭРА-ГЛОНАСС», то решил сразу везти машину в Москву и растаможивать у себя по полному тарифу», — говорит автоподборщик.

О серьезном потоке авто из Беларуси в Россию говорят и автоперевозчики, которые из-за санкций утратили возможность работать на европейском направлении и вынуждены находить другие ниши для работы.

«Россияне сейчас вывозят автомобили из Беларуси целыми автовозами. Чаще всего это машины, которые они приобретали под заказ, то есть в Беларуси они только растаможивались, но хватает вариантов, когда нужно доставить в Москву или Питер автомобили, которые уже перекупили в Беларуси.

Также мы наблюдаем тенденцию, когда крупные белорусские фирмы, имеющие большой опыт работы в этой сфере, начинают открывать филиалы в РФ. Значит, спрос действительно большой», — считает перевозчик.

Около половины авто из Штатов в итоге едет в Россию

Бизнесмен, занимающийся автомобилями из США, также отмечает растущий интерес к покупке авто в Беларуси со стороны покупателей из России. По его наблюдениям, около половины от тех машин, что приезжают в Беларусь из Штатов, после прохождения таможенной очистки и ремонта направляются в Россию.

«Временные льготы вряд ли сильно изменят картину, поскольку они (россияне) и без этого активно покупали машины из Штатов. Сейчас вообще наблюдается такой тренд, что все чаще заказывают дорогие авто, стоимостью от 30 тысяч долларов. Поэтому экономия в 1000 долларов на кнопке в большинстве случаев просто станет приятным бонусом при покупке, чем каким-то решающим фактором.

Новые автомобили в России почти перестали выпускать, есть проблемы с импортом, цены на авто в салонах бешеные, поэтому народ переключился на «бэушку», большая часть которой так или иначе идет проходить через Беларусь», — подытоживает бизнесмен.

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