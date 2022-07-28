Антоновский мост «всё» Кирилл Данильченко, thepage.ua

28.07.2022, 13:09

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Почему оккупантов не спасут понтонные переправы через Днепр.

Антоновский мост поврежден серьезно. Пробито не только полотно, перебиты балки. Кроме того, у Антоновского моста — натяжная арматура. Он собран из Т-образных блоков, в которых проделаны отверстия-паттерны, куда заводилась тросы, которые нанизывали всю конструкцию и стягивали ее, добавляя жесткости.

Десятки попаданий означает остановку движения, дефектовку, а вот с ремонтом — бабушка надвое сказала, потому что это не дамба в Новой Каховке, где можно накидать швеллеров и залить бетоном. Тут из-за особенностей конструкции придется попотеть. И 42 тонны блока не вытащишь как перегоревшую лампу из гирлянды.

Невозможность использовать мост подтвердили уже и в оккупационной администрации Херсонской области. Так называемый замглавы администрации коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил в эфире "Россия-1", что на время восстановления моста через Днепр будут организованы паромные переправы.

Стоимость затрат на удлинившееся плечо снабжения, топливо, убитый ресурс авто и ремонт будет сопоставимой с несколькими пакетами ракет.

А последние будут приходить снова и снова — благо, опционы помощи из США идут с точностью и ритмом метронома. А цена этих нескольких пакетов М-31 в США — одни испытания на полигоне имени Рейгана или Западном ВВС.

В случае прихода по понтонным звеньям , по которым будут идти автомобили с боеприпасами и цистерны, последствия будут тяжелее — инженеры, катера и управление понесут потери, а ракеты, которые попадают в дыру, оставшуюся от предыдущего прилета, способны отработать даже по узкому понтону.

В целом и Дарьевский мост, и Антоновский, и дамба в Новой Каховке находятся под уверенным огневым контролем ВСУ. В результате и так не очень богатое у двух бутылочных горлышек снабжение, страдающее из-за накрытий трех складов в Новой Каховке и серии Чернобаевок, будет проседать еще больше.

Особенно это будет сказываться на "технологичных" войсках — ПВО, нуждающихся в постоянном подвозе массивных и сложных в доставке ракет, артиллерии, прожорливого по топливу и запчастям тыла.

Но не стоит ожидать быстрого "жеста доброй воли" от ВС рф. Из-за проводимой в оккупированной зоне политики "референдумов", попыток вводить рубль, создания параллельных структур управления из коллаборантов это тот случай, когда россияне будут жрать землю, тонуть на понтонах и всячески превозмогать.

Ну что ж, пожелаем им всяческих успехов в создании параллельной реальности, где перехвачены шесть ракет из семи, а не знающие аналогов ЗРК превзошли сами себя. Мы же предлагаем выпить за пополнение обменного фонда и новенькие "Лады" в семьях наших соседей. До днепровского дна у Антоновского моста.

Кирилл Данильченко, thepage.ua

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