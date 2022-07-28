Куда прилетели российские ракеты, которые сегодня запустили из Беларуси 28.07.2022, 13:09

2,150

Украинские власти заявили, что их было больше двух десятков.

28 июля с 4 до 6 утра воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, пишет "Радио Свобода". Часть ракет были запущены из Беларуси. Украинские власти заявили, что их было больше двух десятков. Какие конкретно объекты пострадали от них чиновники не говорят из соображений безопасности.

Как рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов, в Черниговской области под обстрел попал поселок Гончаровское.

"По населенному пункту ударили из реактивных систем залпового огня, около двадцати снарядов прилетело по позициям наших войск. Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе. Потери уточняются", — сообщил Алексей Громов.

Информацию о ракетах подтвердил и глава Черниговской Вячеслав Чаус.

"Более 10 "прилетов" по территории Черниговской области. Теперь не буду говорить, где, в целях безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Этого сейчас не могу комментировать", — сказал он.

По его словам, украинские пограничники контролируют ситуацию на границе. Вячеслав Чаус также призвал местных жителей не посещать леса в приграничье.

"Это очень важно, потому что есть риски для жизни и здоровья. Мы также готовимся встречать врага, если он решит второй раз идти к нам", — подчеркнул Чаус.

В оперативном командовании "Север" сообщили, что большинство выпущенных ракет приземлилось в лесных массивах области.

Известно, что кроме поселка Гончаровское и его округи под обстрел попали Вышгородский и Бучанский районы на Киевщине.

Власти Киевской области говорят, что в Вышгородский район из Беларуси запустили 7 ракет. Две из них удалось сбить противовоздушным силам Украины. В Вышгородском районе ракеты попали в инфраструктурный объект. Но власти пока его не уточняют.

От прилетов под Киевом, по предварительной информации, никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны сбили ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».