Ученые нашли применение коже лягушек 28.07.2022, 13:14

В Сингапуре эти шкурки просто выбрасывают, но из них можно сделать очень полезные для медицины вещи.

Хотя во многих частях мира мясо лягушки считается деликатесом, диковинкой или и тем, и другим, оно широко употребляется в Сингапуре. В основном в пищу употребляют лягушек-быков, выращенных на фермах, и шкурки этих лягушек обычно выбрасывают, пишет Techinsider.

Авторы нового исследования разработали процесс, при котором с кожи лягушки удаляются загрязнения, она превращается в пасту, а затем из пасты извлекается чистый коллаген. Этот коллаген впоследствии включается в биоразлагаемый, биосовместимый пластырь.

Есть надежда, что при нанесении на хроническую рану пластырь ускорит ее заживление, обеспечивая пористый слой для коагуляции лейкоцитов и заживляющих веществ. В этом случае он также будут служить защитным барьером, который еще больше ускорит заживление, сохраняя рану влажной.

Кроме того, на более поздних стадиях заживления коллаген должен функционировать как каркасная структура, в которую могут мигрировать соседние клетки кожи. Со временем, по мере размножения клеток кожи и разрушения пластыря, его следует полностью заменить новой кожей.

Ранее ученые уже исследовали возможность использования бычьего коллагена, авторы новой работы считают, что полученное от амфибий вещество будет обладать большей биосовместимостью с человеком. Также возможно использование полученного из кожи лягушек материала для регенерации костей.

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