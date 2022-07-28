Мнение: Цунами белорусов сметет диктатора и его холуев 1 28.07.2022, 13:21

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фото: NN.BY

У глупого режима сорвет резьбу.

Невозможно поверить, что белорусы прошли действительно огромный путь, пишет Telegram-канал «Баста!»

Мы начинали с малого: белые браслеты, очереди на сбор подписей, а потом самые масштабные марши в нашей истории. Сознание белорусов поменялось навсегда. Когда мы встретились, мы поверили в нашу победу, а теперь ни дня не можем прожить без мыслей о свободе.

По закону механики —невозможно бесконечно закручивать гайки, ведь однажды сорвет резьбу. Глупый режим совершенно не понимает этого, как и не понимает того, что в следующий раз, когда мы снова соберемся, мы будем готовы ко всему. Режим показал на что он способен, но дважды одним методом нас не сломать, поэтому они все обречены на фатальное поражение.

Мы научились серьезным вещам: организовываться, помогать и самое главное — любить. Цунами белорусов с «Погоней» просто сметут диктатора и его холуев с их мест и наступит эра новой демократической Беларуси.

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