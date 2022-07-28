Военные РФ устроили перестрелку с боевиками «ДНР» в Мариуполе 2 28.07.2022, 13:24

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Оккупанты не поделили лавры «освободителей».

Российские солдаты и местные боевики так называемой "армии ДНР" не могут решить между собой, кто из них больше "освободитель". Между ними во временно захваченном Мариуполе возникают ссоры, доходит до стрельбы.

В то же время, местным мирным жителям захватчики продолжают "закручивать гайки": установили поборы на дорогах и обрезают возможности запастись водой. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным Андрющенко, конфликты между российскими военнослужащими и коллаборантами из так называемого "первого армейского корпуса ДНР" вспыхивают все чаще. Пытаясь выяснить, кто является большим "освободителем", россияне и наемники ОРДЛО устроили в ночь на 28 июля перестрелку в Мариуполе.

"Ночью в районе Волонтеровки Кальмиусского района российские оккупанты устроили стрельбу из автоматов. Из-за пьяной ссоры с "днровцами" - выясняли, кто больше освободитель. К сожалению, без жертв среди военных, к счастью – без жертв среди гражданских. "Человек с ружьем" становится главным гегемоном города", – констатирует Андрющенко.

Однако пока между собой оккупанты грызутся - в терроре мирного населения они остаются единодушными.

Так, в Мариуполе захватчики выпустили на улицы так называемую "ГАИ", требующую взятки с автомобилистов.

"На улицах города появилось ГАИ со всеми последствиями "Ану дыхни". Взятки на дорогах вернулись. Никаких бумаг, протоколов – все решается на месте", - говорит Андрющенко.

Еще хуже ситуация с водоснабжением. Оккупанты перекрыли все установленные мариупольцами импровизированные краны на улицах, с помощью которых люди хоть немного пытались помочь катастрофической ситуации с водой в городе.

"Несмотря на отсутствие воды у большинства жителей Левобережного района, оккупационные власти демонтировали все обустроенные мариупольцами импровизированные краны, в частности в районе 12 школы. Причина - не ремонт водовода или контроль давления. Снова – обогащение. Людей заставляют покупать воду в фактически принадлежащих оккупантам магазинах и в точках, принадлежащих мраZоте Тернавскому, который платит долю Иващенко и ко. Вместо бесплатного спасения – по 4 грн. за литр с мариупольца", - отметил Андрющенко.

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