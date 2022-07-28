Эстония вводит визовые ограничения для белорусов 4 28.07.2022, 13:34

4,558

Ограничения затронут и россиян.

Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России и Беларуси ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в Эстонии. Кроме того, вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии выданной Эстонией визы, сообщает err.ee.

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и поэтому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».