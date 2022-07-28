Сенат США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма 15 28.07.2022, 13:37

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Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса.

Сенат конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля по минскому времени), передает "Радио Свобода".

В тексте сенаторы призывают Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".

Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса — нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что ее, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.

Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел.

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