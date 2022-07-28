Путин просит о переговорах 13 28.07.2022, 13:49

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Чего боится глава Кремля?

В настоящее время россияне проводят скрытую мобилизацию. Вероятно, им удастся собрать 20 – 25 тысяч живой силы.

Следующая цель – так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Об этом 24 каналу сказалв советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

После проведения псевдореферендумов захватчики намерены объявить эти территории российскими. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать гражданам России хоть какую-то "победу" в Украине. По словам Денисенко, при таких условиях Путин сможет объявить полную мобилизацию.

"Он ее очень боится, ведь понимает, что люди не готовы мобилизоваться. Более того, сторонников продолжения войны среди молодежи очень немного, а идти воевать хочет вообще минимум", – пояснил Денисенко.

"На самом деле кремлевскому диктатору очень нужны переговоры. К ним мир призывают его представители – Лавров, Слуцкий, Ушаков. Мол, нужно садиться за стол переговоров, начинать переговорный процесс, Россию нужно слушать и так далее. Путин просит о переговорах. И просит очень назойливо", – подчеркнул Денисенко.

Денисенко добавил, что в скором времени могут состояться переговоры России и США по обмену американцев арестованных россиянами. Предстоит встреча Блинкена с Лавровым, где, в частности, речь может идти о продолжении или прекращении боевых действий в Украине.

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