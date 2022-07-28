На дне Атлантики найдены необъяснимые отверстия 28.07.2022, 13:56

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Неизвестно, кто их оставил.

Ученые, изучающие затопленный горный хребет в середине Атлантики, наткнулись на необъяснимое явление: серию отверстий, будто пробитых в дне Атлантического океана. На фотографиях, которые сделали ученые, видно, что точки соединяются в почти прямые линии или тропы. NOAA Ocean Exploration (Федеральная организация США, занимающаяся исследованием мирового океана) пока не уверена, как это объяснить, пишет «Хайтек».

«Мы наблюдали несколько таких сублинейных наборов отверстий в осадке. Об этих дырах ранее сообщалось из региона, но их происхождение остается загадкой, — сообщили в NOAA Ocean Exploration. — Хотя они выглядят почти сделанными человеком, небольшие кучки отложений вокруг отверстий создают впечатление, что они были выкопаны… кем-то».

Отверстия обнаружили во время погружения к вершине подводного вулкана к северу от Азорских островов 23 июля на глубину 2,7 км. Для безопасной записи троп использовалась дистанционно управляемая камера.

NOAA опубликовало фотографии онлайн, на которых видно, что отверстия были обнаружили на плоской песчаной поверхности. Ученые предложили общественности высказать свои теории о происхождении отверстий.

Открытие сделали в рамках экспедиции «Путешествие к хребту — 2022». Ее участники исследуют и картографируют малоизученные глубоководные районы зоны разлома Чарли-Гиббса, Срединно-Атлантического хребта и Азорского плато.

Срединно-Атлантический хребет простирается на 16 000 км с севера на юг и считается самым длинным горным хребтом в мире и одним из самых выдающихся геологических объектов на Земле.

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