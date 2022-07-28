17 подбитых танков: как украинские десантники «охотятся» на технику оккупантов 28.07.2022, 14:01

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Бойцы 80-й бригады уничтожают врага из «Стугны».

Воины противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины рассказали, что "охотятся" на технику оккупантов командой. Благодаря слаженным действиям на счету наших защитников уже 29 единиц подбитой российской бронетехники.

Соответствующее видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Командир противотанкового подразделения 80-й бригады уточнил, что из 29 единиц уничтоженной техники – 17 танков, а остальные БМП, БМД и БТРы.

"Работали в целом по живой силе, по технике не было возможности работать, поскольку техника очень редко выезжает. Работа со "Стугной" - это работа коллективная, она предполагает взаимодействие между всеми участниками расчета, и разложение, и сложение "Стугны". "Стугнисты" не работают как артиллерия далеко позади", – отметил он.

Украинский защитник также отметил, что максимальное попадание по цели у противотанкистов было произведено на расстоянии 5 300 м, что значительно превышает эффективную максимальную дальность стрельбы ПТРК.

Кроме того, противотанкист рассказал о том, как на их боевую позицию вышло ДРГ противника, а дистанция между ними достигала всего 10-15 метров. Тогда произошел огневой контакт, в результате которого значительная часть россиян получили ранения и вынуждены были отступить.

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