Что изменится в Беларуси в августе? 28.07.2022, 14:10

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Некоторые из нововведений повлияют на кошельки белорусов.

В августе в Беларуси вырастут пенсии, детские пособия, подорожает связь, сигареты, откроют новые авиарейсы. Что еще изменится в августе – подробнее в традиционном обзоре Myfin.by.

Повысятся пенсии

С 1 августа трудовые пенсии повышаются на 10% (по указу №250). Это касается всех видов трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

На выплату пенсий в августе направят 1,4 млрд рублей, из них 122 млн – на дополнительные расходы на увеличение пенсий. Это второе повышение пенсий в 2022 году (в марте было повышение на 7%).

Как отметили в Минтруда и соцзащиты, у каждого пенсионера будет свой размер повышения пенсии (в зависимости от продолжительности стажа и заработка). В стране получают трудовые пенсии более 2,3 млн человек.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 рубля (включая доплаты).

Вырастут детские пособия

С 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Так, пособие на первого ребенка с августа (по 31 января 2023 года) будет 556,05 рубля, на второго и последующих детей – 635,48 рубля, на ребенка–инвалида – 714,92 рубля.

Министерство труда и социальной защиты отмечает, что размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитывают два раза в год – с 1 февраля и 1 августа.

МТС повысит тарифы

Оператор МТС с 1 августа повысит некоторые тарифы, а также прекратит обслуживать ряд тарифных планов: «Будь практичнее», «Все для общения», «Общайся!» и другие. Как сообщает пресс–служба компании, абонентам можно бесплатно до конца августа сменить один из таких архивных тарифных планов на любой актуальный.

Оператор проинформировал, что дорожают отдельные услуги мобильной связи для физических и юридических лиц. Это касается роуминга, международной связи, MMS, а также услуг проводного доступа в интернет, организации корпоративных сетей.

Изменятся график и маршруты некоторых поездов

БЖД сообщает, что в связи с ремонтными работами на участке Могилев – Жлобин 1, 2, 8 и 15 августа поезд №615/616 Могилев – Гомель выйдет из Могилева в 8:25, это на 2 часа 35 минут раньше графика.

А из–за ремонта железнодорожного моста на участке Орша – Могилев, отменят 16 августа поезда региональных линий бизнес–класса №705 Полоцк – Могилев, №706 Могилев – Полоцк. Поезд региональных линий бизнес–класса №634 Коммунары – Орша 16 августа пойдет по измененному маршруту и расписанию.

Подробности можно уточнить на сайте Белорусской железной дороги, а также в контакт–центр БЖД.

Подорожают сигареты

С 1 августа дорожают некоторые марки сигарет. Цены повысятся на отдельные виды продукции Гродненской табачной фабрики «Неман», компаний «Табак–инвест», «Интер–Тобакко», в среднем повышение составит около 3–5 копеек. Это следует из информации на сайте Министерства по налогам и сборам. «Беларусьторг» и «Энерго–оил» цены в августе не повышают.

Белавиа запускает новые рейсы

Белавиа объявила, что в августе будут новые рейсы Минск–Москва (Внуково)–Минск. В настоящее время есть рейсы в среду, пятницу и воскресенье, а с 8 августа самолеты будут летать каждый день. Расписание можно уточнить на сайте авиаперевозчика.

Также увеличится частота полетов в Калининград. Сейчас авиакомпании выполняет полеты на Балтику и обратно 4 раза в неделю, а с 9 августа планируются рейсы 6 раз в неделю. Цена билетов в одну сторону – от 101 евро, сообщили в компании.

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