Американский эксперт назвал сроки освобождения Херсона 1 28.07.2022, 14:16

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Прогноз экс-сотрудника Пентагона.

ВСУ смогут освободить Херсон и территорию вокруг него до конца сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего чиновника министерства обороны США, старшего научного сотрудника CNAS Криса Догерти изданию "Радио Азаттык".

"Это зависит от того, что именно вы подразумеваете под югом Украины. Если мы примем за юг Херсон и область вокруг него, то, я думаю, к концу сентября они, возможно, смогут добиться успеха", - сказал он.

При этом, по мнению Догерти, если брать во внимание и Крым, то отвоевать полуостров вряд ли получится.

"При этом если мы включим Крым и остальную часть юга Украины, то здесь ответ будет отрицательным. Скорее всего, это недостижимо, учитывая вооружение и материальное обеспечение, которое есть сейчас в распоряжении украинцев", - отметил он.

Как сообщалось, контрнаступление Украины у Херсона набирает обороты. ВСУ установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией региона.

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