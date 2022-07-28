Лукашисты задержали журналиста «Прессбола» 1 28.07.2022, 14:25

2,552

Роман Качина

Он писал о том, что белорусы всегда воевали с Россией.

Силовики задержали 17-летнего подростка за участие в протестах два года назад и «антироссийские» комментарии с осуждением войны. Парень в этом году закончил школу и собирался поступать на журфак БГУ.

Как вскоре выяснили (правозащитники«В своих комментариях я писал, что «***** (русским) тут не место, что мы всегда воевали с Россией. После чего я узнал, что моя мать — этническая русская», — произносит подросток на камеру.

Как пишет zerkalo.io, задержанного зовут Роман Качина. Судя по его соцсетям, он журналист спортивного издания «Прессбол» и футболист команды Nine United.

«В своих комментариях я писал, что мы всегда воевали с Россией», — заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».