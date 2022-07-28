Лукашисты задержали журналиста «Прессбола»1
- 28.07.2022, 14:25
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Он писал о том, что белорусы всегда воевали с Россией.
Силовики задержали 17-летнего подростка за участие в протестах два года назад и «антироссийские» комментарии с осуждением войны. Парень в этом году закончил школу и собирался поступать на журфак БГУ.
Как вскоре выяснили (правозащитники«В своих комментариях я писал, что «***** (русским) тут не место, что мы всегда воевали с Россией. После чего я узнал, что моя мать — этническая русская», — произносит подросток на камеру.
Как пишет zerkalo.io, задержанного зовут Роман Качина. Судя по его соцсетям, он журналист спортивного издания «Прессбол» и футболист команды Nine United.
«В своих комментариях я писал, что мы всегда воевали с Россией», — заявил он.