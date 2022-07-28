На Донбассе ВСУ нанесли серьезный удар по россиянам

На Донбассе ВСУ нанесли серьезный удар по россиянам2
- 28.07.2022, 14:27
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В Мариупольскую больницу №2 завезли много раненых оккупантов.
Украинские военные нанесли серьезный удар по позициям российских оккупантов на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Хорошая новость. Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам", - написал он.
В подтверждение этого вывода он добавил, что в Мариупольскую больницу №2, что является военным российским госпиталем, завезли много раненых оккупантов, которым необходимо большое количество крови для переливания.