На Донбассе ВСУ нанесли серьезный удар по россиянам 2 28.07.2022, 14:27

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В Мариупольскую больницу №2 завезли много раненых оккупантов.

Украинские военные нанесли серьезный удар по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Хорошая новость. Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам", - написал он.

В подтверждение этого вывода он добавил, что в Мариупольскую больницу №2, что является военным российским госпиталем, завезли много раненых оккупантов, которым необходимо большое количество крови для переливания.

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