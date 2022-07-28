Ученые: Детеныши обезьян учатся звать родителей еще в утробе матери 28.07.2022, 14:35

Полученные данные любопытны с точки зрения сходства поведения обезьян и людей.

Первые крики играют важную роль в жизни человека и других приматов. Они позволяют не только привлечь внимание родителей, что жизненно необходимо для выживания детеныша, но и закладывают основу для более сложного общения в позднем возрасте, пишет Naked science.

Чтобы понять, как развиваются эти первые крики, ученые провели исследование на четырех беременных самках обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus), которым делали УЗИ два-три раза в неделю: всего — около пятнадцати сеансов на животное в течение всей беременности. Команда уделила особое внимание движениям головы, лица и рта, а затем сравнила эти движения с движениями новорожденных плачущих игрунок.

Используя покадровый анализ, исследователи обнаружили, что по мере развития зародыша движения его рта становятся все отчетливее, после чего их нельзя отличить от движений плачущих новорожденных обезьян, ненадолго разлученных с матерями в течение первых 24 часов после появления на свет.

Чтобы убедиться, что эти движения действительно имеют отношение к крикам о помощи, команда сравнила внутриутробные и послеродовые движения, необходимые для социального «щебетания», не имеющего отношения к опасности. Результаты показали, что в утробе матери игрунки лишь в общих чертах воспроизводят нужные для «щебетания» движения, по-видимому, приступая к полноценному обучению уже после рождения

Полученные данные любопытны с точки зрения сходства поведения обезьян и людей: как и у игрунок, плач — первый звук, которым новорожденный ребенок зовет на помощь родителей. Так что тренироваться издавать этот плач младенец должен еще в утробе матери. И действительно, исследования развивающегося плода на третьем триместре беременности показали, что он открывает и закрывает рот, имитируя движения во время плача.

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