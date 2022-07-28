«Обеспечить пенсиями 2,3 миллиона белорусов проще, чем 2,5 миллиона» 1 28.07.2022, 14:36

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Пенсии слегка «повышают», но жить пенсионеры стали меньше – на три года.

С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10%.

Это уже второе повышение в текущем году: в марте трудовые пенсии выросли на 7%, отмечают «Свободные новости плюс».

Получателями являются 2,3 миллиона человек. Почувствуют ли ветераны обещанное повышение пенсий?

Лев Марголин: Обеспечить пенсиями 2,3 миллиона человек проще, чем 2,5 миллиона

Экономист Лев Марголин получает сегодня пенсию около 610 рублей, в случае обещанного повышения уровень довольствия вырастет до 670 рублей.

– Я «счастливчик»: теперь можно жить и ни в чем себе не отказывать…

Правда, каждый день походы в магазины становятся все дороже и дороже: если еще в конце прошлого года можно было сходить в магазин за 20 рублей, то сейчас меньше чем с 50-ю в кармане туда лучше не соваться.

Конечно, после повышения на месяц-два пенсионеры почувствуют небольшое облегчение. Даже если новая пенсия покрывает инфляцию (с учетом предыдущего повышения в марте на 7% и августовского повышения на 10%, а годовая инфляция уже перевалила за 17%), то через месяц-два у пенсионеров опять начнется реальное падение доходов. Причем, если исходить не из официальной статистики, а из собственного самоощущения, инфляция на продукты питания уже давно преодолела планку в 17%.

Как отмечает экономист, основные расходы пенсионера – это траты на продукты питания, лекарства и жилищно-коммунальные услуги.

– Я не думаю, что) после уплаты коммуналки и покупки продуктов питания что-то может оставаться (возможно, за исключением военных пенсионеров). Кто получает меньше, тому приходится зажимать пояса потуже, кто побольше – немного легче; если живут вдвоем, то проще платить коммуналку, а если один – тогда совсем плохо.

Кстати, президентский сайт назвал цифру, которую держит в тайне Белстат: получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек. Не сильно ли сократилось ли количество пенсионеров?

– Ранее озвучивалась цифра в 2,5 миллиона пенсионеров. Мне кажется, сокращение произошло благодаря двум вещам. Во-первых, повышению пенсионного возраста (если до этого средняя продолжительность жизни на заработанном отдыхе составляла примерно 10 лет, то сейчас она сократилась до 6-7 лет). А во-вторых, свое слово сказала пандемия ковида, которая ударила прежде всего по пожилым людям. Что называется, счастье финансистам привалило оттуда, откуда его совсем не ждали. Государству, конечно, обеспечить 2,3 миллиона человек проще, чем 2,5 миллиона.

Петр Мигурский: Инфляция разогналась дай Бог как

– Объем денежной массы в моем кармане вырастет, но чеки в магазине за последние месяцы подорожали в два раза: молоко, курица, начали повышать цены даже на хлеб, – говорит кандидат экономических наук Петр Мигурский.

– Два месяца назад пришлось покупать лекарства – цены на них выросли на 60%. С одной стороны, денег в кармане станет больше, а с другой – я буду возвращаться из магазина с еще более пустыми карманами.

Как отметил Петр Мигурский, 10-процентное повышение трудовых пенсий никак не компенсирует инфляцию:

– Цены выросли на десятки процентов, причем можно говорить о тотальном повышении, а тут еще эти игры с сахаром. Еще инфляция разогналась дай Бог как – и неизвестно, куда нас приведет…

Анатоль Ляўковіч: «Жыву бы пры камунізме»

Былы старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада) Анатоль Ляўковіч нічога асаблівага не чакае ад падвышэння пенсіі:

– А што мне, я жыву бы пры камунізме. Усё адносна: у блакадным Ленінградзе людзі таксама неяк меліся, а ў мяне ёсць і дача, і лес побач. А калі сур’ёзна, то не звяртаю ўвагі на падобныя рэчы: 2-3 рублі як мёртваму прыпарка.

Анатоль Ляўковіч, маючы працоўны стаж 35 гадоў, атрымлівае пенсію каля 550 рублёў:

– Скажу шчыра, не памятаю дакладна, колькі атрымліваю: нешта каля пад 555 рублёў. Праўда, ведаю аднаго дацэнта, які адпрацаваў на 10-15 гадоў больш, аднак атрымлівае зараз толькі каля 600 рублёў. Вось я і думаю: ці варта было столькі “гарбаціцца”, каб мець яшчэ паўсотню?

Як адзначае Анатоль Ляўковіч, ваенныя выходзяць на пенсію гадоў у 40, маёр сёння мае каля 800 рублёў, а падпалкоўнік – больш за тысячу.

– Вось такі пенсійны ранжыр атрымліваецца – чалавек з ружжом мае куды больш.

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