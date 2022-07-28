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Николай Автухович, который держит сухую голодовку, отсутствовал на судебном заседании

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  • 28.07.2022, 14:43
Николай Автухович, который держит сухую голодовку, отсутствовал на судебном заседании
Николай Автухович

В каком состоянии политзаключенный — адвокат не знает.

На судебном заседании 28 июля отсутствовал Николай Автухович, который восемнадцать дней держит "сухую голодовку". Об этом в Instagram сообщила его дочь по словам адвоката.

Адвокат ходатайствовала, чтобы Автуховича вернули на суд. Но судья отказался удовлетворить ходатайство, сославшись на систематические нарушения со стороны Автуховича.

"Что с ним и в каком папа состоянии — адвокат не знает. У нее есть информация, что вчера были какие-то движения насчет скорой, но не известно, или она вызывалась для папы, или для кого-то другого. Ждем новостей от адвоката еще вечером", — написала дочь Автуховича.

Николай Автухович держит сухую голодовку с 11 июля. Единственное его требование — передавать ему письма от родственников и других респондентов.

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