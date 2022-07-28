Украинский снайпер «Шустрый» спас в бою более 80 боевых товарищей 28.07.2022, 14:37

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иллюстрационное фото

Россияне уже боятся ВСУ и потому избегают прямых столкновений.

Украинский снайпер-разведчик с позывным "Шустрый" рассказал о своем участии в боевых действиях. Мужчина только в рамках выполнения одной боевой задачи спас от гибели около 80 боевых товарищей.

Также воин поделился своим видением завершения войны. Интервью со снайпером записал украинский журналист Тарас Березовец.

"Я снайпер-разведчик. Вожу/вывожу людей, держу позиции. 7 раз был за линией фронта. … Во время одной задачи наши переводили 300-х из одной высотки в другую, моя задача была прикрывать их, чтобы они вышли. Никто не решился туда пойти, только я и два парня со мной. Нам удалось выполнить задание", – рассказывает украинский воин с позывным "Шустрый".

Всего во время выполнения этой боевой задачи "Шустрому" удалось вывести из-под обстрела на безопасную территорию 82 украинских воина. Через два часа после завершения задания россияне сравнили те позиции с землей.

Украинский снайпер рассказал о работе на передовой и отношении к россиянам

Самым трудным на войне мужчина считает терять друзей. Лично он уже лишился трех боевых товарищей.

Мужчина убежден, что россияне уже боятся украинцев и потому избегают прямых столкновений, а пытаются накрывать позиции издалека артиллерией или авиацией. Хотя в начале войны россияне считали украинцев слабыми, за что многие уже поплатились.

По его мнению, одержать победу над Россией можно только слаженностью всего украинского народа, а война будет продолжаться еще несколько месяцев – на годы россиян не хватит. При этом мужчина убежден, что Вооруженным силам Украины вполне по силам освободить Донбасс и даже Крым, но освобождение Крыма он называет больше политическим вопросом.

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