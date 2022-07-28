Forbes: РФ потеряла больше артиллерии, чем есть на вооружении у некоторых стран Запада 28.07.2022, 14:48

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Москва расконсервирует старые самоходные гаубицы.

Вооруженные силы РФ пытаются пополнить свои разбитые и истощенные артиллерийские батареи. «Институт исследования войны» (ISW) указал на спутниковые снимки, свидетельствующие, что во второй половине июля враг достал со складов 60 старых самоходных гаубиц 2С7 «Пион» на гусеничной базе.

Это треть того, что хранилось на складах 9-го арсенала в Омске, пишет Forbes. Масштабное расконсервирование старых гаубиц вписывается в усилия Кремля по восполнению потерь в технике и живой силе за пять месяцев войны против Украины. В зависимости от подсчетов, на полях сражения погибло от 15 тысяч до 30 тысяч российских солдат. Также армия России потеряла в несколько раз больше раненых бойцов. Подтвержденные технические утраты включают 4800 танков, бронемашин и артиллерийских систем. Издание пишет, что украинские военные также уничтожили 320 вражеских буксированных и самоходных гаубиц, а также тяжелые минометы и РСЗО. И это серьезные потери для России.

«Российская армия потеряла в Украине больше артиллерии, чем у многих западных армий вообще есть в арсенале», - пишет Forbes.

Однако среди этих потерь, которые смогли подтвердить независимые аналитики, всего две системы 2С7 «Пион». Российская армия вторглась на украинскую территорию, вооруженная сотней этих 47-тонных САУ. Forbes сомневается, что Москва пытается расширить свои артиллерийские формирования. Ведь ей трудно завербовать достаточное количество бойцов, чтобы пополнить уже сформировавшиеся бригады. Вполне возможно, что Россия хочет использовать расконсервированные «Пионы» в качестве замены 152-миллиметровым гаубицам, которые армия Украины уничтожила или захватила.

Также вполне возможно, что САУ из Омска – это замена аналогичным системам, потерянным в боях против Украины, но российская армия еще их официально не списала. Многие гаубицы могли просто выйти из строя из-за несвоевременного и некачественного обслуживания. В последнее время было много видео, на которых российская ствольная артиллерия взрывалась во время ведения огня из-за плохого технического состояния.

Forbes пишет, что массовое производство САУ 2С7 «Пион» пришлось на 1970-е годы. Эти мощные системы способны поражать целые 100-килограммовыми снарядами на расстоянии до 56 километров. Это громоздкая и очень громкая система. Однако ее радиус действия превышает дальнобойность многих систем, находящихся на вооружении Украины. И это компенсирует громоздкость «Пионов». 2С7 имеют преимущество в артиллерийских дуэлях, поскольку эти САУ способны вести огонь с территории за пределами досягаемости для вражеской артиллерии.

Но Forbes отмечает, что у Украины тоже есть сотни своих «Пионов». Кроме того, украинская армия получила десятки более современных западных гаубиц калибром 155 миллиметров, дальнобойность которых близка к возможностям 2С7. Самая большая угроза для российских «Пионов» – это системы HIMARS, способные точно поражать цель на расстоянии до 70 километров. Это идеальное контрбатарейное оружие.

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