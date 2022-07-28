Какие недорогие квартиры можно купить в пригороде Минска до $30 тысяч 28.07.2022, 14:53

Варианты для тех, кому не хватает на жилье в столице.

Если цены на квартиры в Минске вызывают приступ тахикардии, стоит присмотреться к жилью в пригороде. Добраться до столицы из большинства городков Минщины сегодня не проблема, «евроопты», школы и сады за МКАДом тоже есть, а главное − стоимость «квадрата» позволяет рассчитывать на большее. Посмотрели, почем сегодня продаются квартиры без столичной прописки. В статье realt.by — готовое к проживанию жилье в пригороде.

Логойск — 19,9 тысяч долларов

Сейчас тут продается 2-х комнатная квартира с современным ремонтом. Эта двушка располагается на первом этаже двухэтажного кирпичного дома 1964 года постройки. Адрес дома − улица Советская, 14 — это самый центр города, рядом с Никольской церковью, парком Тышкевичей и рекой Гайна. Общая площадь жилья — 33 квадратных метра.

Сообщается, что в квартире установлены стеклопакеты, натяжные потолки, бойлер на 10 литров, двери тут деревянные, на полу − линолеум. Из особенностей − паровое отопление (печное, заготовлены дрова на 3 года) и местная канализация.

Рядом с домом расположены все объекты инфраструктуры − гимназия, детский сад, магазины, остановка автобуса. Уточняется, что в Логойске (про этот город мы делали большой репортаж) имеются музыкальная, хореографическая и художественная школы, активно функционируют школа биатлона, спортивные секции по футболу, гимнастике, тхэквондо. До Минска за полчаса можно добраться на автобусе или маршрутке.

Фаниполь — 29,8 тысяч долларов

В этом городе-спутнике продается однокомнатная квартира по адресу Железнодорожная, 62. Жилье располагается на 4-м этаже пятиэтажного дома. Прямо рядом с домом — два детских садика, Вознесенский храм и местный сквер.

Как пишет собственник, квартира площадью 35 квадратных метров находится в удовлетворительном состоянии. В санузле − плитка на полу и стенах, ванная окрашена краской, в комнате на полу ламинат, входная металлическая дверь, в окнах − стеклопакеты ПВХ, установлены счетчики учета воды и света.

В шаговой доступности от дома − магазины, мини-рынок, банк, почта, поликлиника, остановка общественного транспорта, железнодорожная станция, городской парк, детские сады, гимназия. В квартире никто не проживает и не прописан. От Фаниполя (читайте наш репортаж про этот город) до станции метро «Малиновка» − 15 минут на автомобиле или маршрутном такси.

Михановичи — 28,9 тысяч долларов

В быстро развивающемся поселке Михановичи ищет новых хозяев однокомнатная квартира площадью 29 квадратных метров. Жилье расположено в пятиэтажке-малосемейке (3-й этаж) по улице Советской, 25.

В квартире установлены окна ПВХ, металлическая дверь, счетчики воды. Рядом с домом можно найти всю необходимую инфраструктуру − магазины, школу, детский сад, банк, аптеку и новый бассейн.

До МКАД от Михановичей (про этот поселок мы также рассказывали) — всего 15 километров. Из поселка до столицы ходят автобусы, маршрутки и электричка.

Гатово — 29,9 тысяч долларов

Этот агрогородок находится неподалеку от Михановичей. Сейчас тут можно приобрести вот эту однокомнатную квартиру. Жилье расположено на первом этаже панельной девятиэтажки по улице Металлургической, 22. Площадь квартиры — 34,2 «квадрата».

Сообщается, что рядом с домом расположены остановки общественного транспорта, общеобразовательная школа, детский сад, магазины, объекты сервисного обслуживания и досуга.

До Минска за 20 минут можно добраться на городском автобусе или маршрутном такси.

Заславль — 28 тысяч долларов

В кирпичной пятиэтажке в Заславле сейчас продается компактная однокомнатная квартира. Она расположена на первом этаже и имеет площадь в 21 «квадрат».

В объявлении говорится, что новому собственнику достанется вся мебель и техника.

В шаговой доступности от малосемейки (микрорайон № 1, д. 10) располагается детский сад, гимназия, поликлиника, торговый центр, ж/д ст. «Беларусь», остановка маршрутки Минск-Заславль.

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