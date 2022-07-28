Невзоров: Один залп HIMARS вносит больше изменений в российскую политику, чем вся болтовня в Кремле 1 28.07.2022, 14:56

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Александр Невзоров

Лавров стучится во все калитки, сует головы во все пещеры.

Публицист Александр Невзоров рассуждает о новостях с фронта, вояжах главы МИД РФ и ревизии путинского времени.

– Один залп HIMARS вносит больше изменений в российскую политику, чем абсолютно все заседания правительства, Думы или болтовня президента, – высказывает парадоксальную мысль Александр Невзоров в своих «Невзоровских средах».

Событием 154-го дня войны стало поражение под Херсоном Антоновского моста, который был стратегически важен для путинцев:

– По Антоновскому мосту шарахнули украинцы очень грамотно. Не просто долбанули, а строго по документации, в которой всегда указывается так называемая точка слабости – особое место, которое есть у любого моста.

При взломе этой точки или при ее ослаблении любой мост становится совершенно непригоден и его обрушение может начаться в совершенно неожиданном, далеком от точки слабости месте.

Невзоров резко переключается от изрядно потрепанного американским оружием Антоновского моста на рассуждения о последних вояжах главы Сергея Лаврова:

– Министр иностранных дел у нас, как всегда, шныряет по миру, методом проб и ошибок выясняя, куда его еще пока пускают, а куда уже не пускают. И он стучится во все калитки, сует головы во все пещеры, – своим фирменным невозмутимым тоном говорит Невзоров.

И продолжает:

– На днях Лавров проник в Конго и страстно там тискался с самим Гакоссой (глава МИД Конго – ред.), лицом ответственным за контакты племен Конго с другими племенами. Лавров с Гакоссой вдохновенно поболтали о возможности военного и экономического укрощения проклятого Запада.

Публицист напоминает, что по уровню индекса человеческого развития Конго занимает 175-е место, а из 5,5 миллионов населения три миллиона постоянно находится под угрозой голода.

О самом Путине Александр Невзоров также не забывает упомянуть в контексте будущего пересмотра итогов его правления:

– По долинам и по взгорьям шла дивизия, шла ревизия вперед, – хитро щурится в камеру публицист. – Придет время подсчета путинских успехов. Кому-то обязательно придет в голову повычислять, а в чем, собственно говоря, заключаются успехи Владимира Владимировича.

С каких колен и кого он поднял? А если действительно поднял, то зачем и для чего? И что он вообще сделал для России?

И тут наступит время великих, поразительных и неприятных открытий. Выяснится, что все хорошие перемены в России сделал не Путин, а та самая свобода. Которую он травит, преследует и обирает. И которую он, наконец, добил в 2022 году.

Свобода. И только она, зародившись где-то, автоматически начинает создавать вокруг себя и экономику, и деньги, и бизнес, и рабочие места. Дело власти не лезть, куда не следует, и, по возможности, не делать вообще ничего. Чем меньше вмешивается власть, тем крепче и богаче экономика.

Александр Невзоров уверен, что если бы не путинский режим, то Россия реально могла бы стать «сверхобеспеченной, процветающей и безумно привлекательной для всего мира страной, за гражданство которой сражались бы на рыцарских турнирах».

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