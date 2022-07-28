СМИ: Кум Путина «кинул» Кремль на $1 миллиард 3 28.07.2022, 14:59

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Деньги дали на подготовку войны, а Медведчук потратил их на недвижимость.

По данным контрразведки Службы безопасности Украины, нардеп Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, получил от страны-агрессора России не менее одного миллиарда долларов. Эти средства представители российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) передавали ему для того, чтобы политик потратил их на подготовку к войне в Украине.

Этот миллиард Медведчук должен был использовать для обеспечения "основы для организации проведения военных действий РФ в ущерб государственным интересам Украины". Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на материалы дела, упоминаемые в постановлении Львовского апелляционного суда от 20 июля.

Именно на эти деньги, полученные преступным путем, Медведчук и его родственники приобретали движимое и недвижимое имущество.

Соответствующую информацию от СБУ суду передала бывший генпрокурор Ирина Венедиктова вместе с ходатайством об аресте имущества Медведчука.

При этом адвокаты нардепа назвали данные контрразведки СБУ "голословными", а также заявили, что дело Медведчука якобы невозможно рассматривать, пока идет война РФ и Украины.

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