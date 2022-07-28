Ученые рассказали о пользе какао 28.07.2022, 15:04

Участники эксперимента носили на себе «лабораторию».

Ученые из Университета Суррея исследовали воздействие какао на кровяное давление и эластичность сосудов человека. То, что содержащиеся в какао флаванолы снижают кровяное давление и улучшают эластичность сосудов, известно из предыдущих исследований. Но эти исследования проводились в лабораторных условиях, а не в повседневной жизни, и, как правило, в них участвовали пациенты с диагностированным повышенным давлением. В лабораторных условиях человек переживает определенный стресс и делать какие-то выводы о том, как будут действовать флавоналы в нормальных условиях, как минимум, неосторожно, пишет Techinsider.

Оставался и другой, даже более важный вопрос: хорошо, флаванолы снижают давление, когда оно повышено, но что будет, если давление нормальное? Не приведет ли активное употребление какао к пониженному давлению и слишком «расслабленным» сосудам? Человек ведь не измеряет давление каждую минуту, а оно меняется, даже при двух подряд проведенных замерах давление немного «плывет».

Участники эксперимента носили на себе «лабораторию»

Ученые поставили экcперимент в естественных условиях. В течение нескольких дней одиннадцать здоровых участников принимали попеременно либо шесть капсул флаванола, выделенного из какао, либо шесть капсул плацебо, содержащих коричневый сахар. При этом участник не знал, что он принимает — флаванол или плацебо, а ученые знали это точно. На плечо каждому участнику был установлен монитор артериального давления. На палец был установлен зажим, измеряющий скорость пульсовой волны (PWV). Этот зажим позволил измерять уровень жесткости артерий.

Измерения артериального давления и PWV проводились до приема капсул и каждые 30 минут после приема в течение первых трех часов, а затем ежечасно в течение еще девяти часов. И так каждый день. Исследователи обнаружили, что кровяное давление и жесткость артерий у участников снижались только в том случае, если они были высокими, и не было никакого эффекта, когда артериальное давление было низким по утрам.

Вывод ученых очень обнадеживающий. Во-первых, флаванолы действительно снижают давление, если оно повышено, и увеличивают эластичность сосудов, если они напряжены. А во-вторых, если давление нормальное, и сосуды находятся хорошем тонусе, флаванолы не снижают давление и не «расслабляют» сосуды.

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