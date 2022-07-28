В Минске чиновники снова взялись за «тунеядцев» 28.07.2022, 15:07

Фото: bortnikau.livejournal.com

Теперь они сосредоточились на безработной молодежи.

В Минске снова взялись за «тунеядцев». Сегодня на заседании Мингорисполкома обсудили, как иждивенцев привлекать к работе. При этом чиновники говорят, что особое внимание будут обращать на тех, кому до 31 года.

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявила, что особое внимание намерены уделяться не занятым в экономике, которым еще не исполнился 31 год. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мингорисполкома».

— Наша задача подхватить эту молодежь, выяснить, почему она не работает. Столичной службой занятости предлагаются различные виды содействия в трудоустройстве, включая возможность обучения по 50 востребованным на рынке труда профессиям, как правило, с гарантией трудоустройства. Сейчас целенаправленно начинаем работать в этом плане с выпускниками школ, которые никуда не поступили, — заявила Жанна Романович. — Также в центре внимания остаются люди, освобожденные из мест лишения свободы. Они заново ищут себя в нашем обществе, вопрос трудоустройства с каждым прорабатывается в индивидуальном порядке.

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома условно разделила не занятых в экономике на несколько категорий, пишет «Минск-Новости». Первая — безработные, которые пытаются трудоустроиться. Вторая — хронически не занятые, которые находятся в «тунеядской» с момента ее создания, у некоторых из них не открыт индивидуальный счет в ФСЗН, то есть они официально не работали. Третья группа — выехавшие на заработки за пределы страны, как правило, в Российскую Федерацию.

— Особую обеспокоенность вызывает категория хронически не занятых. Есть стереотип, что в основном такие годами не работающие люди — асоциальные элементы. Наш анализ показывает, что это далеко не так, — уточнила Жанна Романович.

Напомним, в конце 2020 года в Минске насчитали 67 тысяч тунеядцев.

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