Водитель «Яндекса» потребовал у белоруса заплатить почти вдвое больше, чем показывало приложение 28.07.2022, 15:17

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Мужчина ехал из больницы домой на такси.

Александр из Логойского района пожаловался на нечестного водителя такси популярного сервиса «Яндекс Go». Тот запросил за поездку сумму почти вдвое больше, чем показывало приложение. Мужчина возмущен еще и тем, что это уже не первый подобный случай, сообщает zerkalo.io.

Александр был на лечении в больнице Жодино и 25 июля после выписки собирался домой. Мужчина — после операции на ключице. С собой у него было много вещей, поэтому решил не ехать на общественном транспорте и вызвал такси, которым давно пользуется. Сервис предложил вариант с авто эконом-класса за 26 рублей. А потом что-то пошло не так.

— За 4 минуты до прибытия машины я взял вещи, попрощался с ребятами в палате и пошел в лифт, чтобы водитель меня не ждал. Тут он мне позвонил, спросил, сколько километров примерно мне ехать, и, услышав «около сорока», сказал, что повезет за 45 рублей. За такие деньги я не поеду! Это уже 90-е какие-то, — до сих пор возмущен ситуацией Александр. — Я «Яндексом» пользуюсь давно и это первый такой случай. Но меня это очень разозлило: после больницы, с большим рюкзаком, пришлось ехать на маршрутке.

Он не скрывает: сразу вспылил, водителю сказал отменять поездку и уезжать. Но тот, по его словам, не отменил заказ и оставался ждать у больницы, как показывало приложение.

— За ожидание снимались деньги, пусть и небольшие. Поэтому я пытался набрать водителя два раза сам. Он не отвечал. Я пытался высмотреть машину в разных местах, но нигде ее не находил. И я на эмоциях в чате ему написал, обозвал и еще раз сказал отменять поездку. Он написал, что за оскорбление обратится в милицию. Я посоветовал, пока будет ехать, не забыть включить счетчик, — описывает мужчина разговор.

Пассажир рассказывает, что его сосед по палате сталкивался с такой же ситуацией в Жодино не раз. Недавно о подобном случае рассказывал Онлайнер.

Поэтому Александр решил не оставлять ситуацию, сообщил о нарушении в службу поддержки. Там ему пообещали разобраться в ситуации, но чем все закончилось, мужчина не знает, поэтому решил обратиться и к журналистам.

Журналистам не удалось связаться с самим водителем, но мы получили комментарии пресс-службы «Яндекс Go». Там сказали, что случаи, когда клиенты обращаются с такими жалобами «единичны» и рассказали, как действовать в такой ситуации:

— То, что водитель требовал увеличить оплату поездки, нарушает правила сервиса. Водитель и перевозчик, у которого он зарегистрирован, предупреждены, что это недопустимо и ситуация не должна повторяться. Пользователям же при возникновении подобных ситуаций рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки. Если нарушения продолжаются, то доступ к заказам сервиса будет ограничен.

Напомним, в конце апреля сервис поднял цены на услуги такси в Беларуси. Как тогда поясняли в компании, это коснулось некоторых городов, чтобы «с одной стороны, частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей, а с другой — чтобы стоимость поездок оставалась по-прежнему доступной для пользователей».

После этого в некоторых райцентрах таксисты устраивали забастовки (или собирались это сделать), в том числе и в Жодино — там ее проводили дважды, в начале и в конце мая. Они заявляли, что их условия работы ухудшились.

В начале июня в этом же городе водитель отказался вести клиента по тарифу в приложении и попросил больше, а тот в ответ набросился на него, стал душить. Таксист тогда объяснил, что поездку на расстояние более трех километров сервис оценил меньше чем в два рубля.

— Я подумал, нормальное расстояние, взял этот вызов. Но сумму заказа мы сразу не видим, а только после того, как уже возьмем пассажира и нажимаем «Поехали», — рассказывал он. — Оказалось, что поездка стоила 1 рубль 60 копеек. Это очень маленькие деньги за такое расстояние, я просто буду в минусе. Потому что 24% заберет таксопарк и Яндекс, а мне останется около рубля. Я извинился, сказал, что за такие деньги не повезу, объяснил причину.

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