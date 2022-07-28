закрыть
28 июля 2022, четверг, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чтобы похоронить уничтоженных в Украине российских военных, нужно 24 футбольных поля

2
  • 28.07.2022, 15:16
  • 3,208
Чтобы похоронить уничтоженных в Украине российских военных, нужно 24 футбольных поля

Инфографика.

По состоянию на четверг, 28 июля, в Украине были ликвидированы около 40 070 российских военнослужащих.

Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

По данным Белого дома, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине более 75 000 российских военных были убиты или ранены.

Издание The Economist сообщало, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тысяч человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў