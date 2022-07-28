Чтобы похоронить уничтоженных в Украине российских военных, нужно 24 футбольных поля 2 28.07.2022, 15:16

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Инфографика.

По состоянию на четверг, 28 июля, в Украине были ликвидированы около 40 070 российских военнослужащих.

Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

По данным Белого дома, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине более 75 000 российских военных были убиты или ранены.

Издание The Economist сообщало, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тысяч человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

40 000 russian occupiers have been eliminated since the beginning of russia’s large-scale war against Ukraine. One would need a piece of land the size of 24 football fields to bury them all. pic.twitter.com/cYqISKApVF — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 27, 2022

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