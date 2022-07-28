Куда убежит Путин? 1 28.07.2022, 15:21

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Глава Кремля и его окружение осознают возможность резкой смены настроений в стране.

Путин думает, что он выиграет войну, которую развязал против Украины еще восемь лет назад и полномасштабно вторгся 24 февраля 2022 года. Но ходят слухи, что план побега для себя и своих близких все же выстраивает.

Конечно, мы не беремся утверждать, что все слухи однажды непременно станут действительностью, но и отрицать такую ситуацию не можем.

Телеграм-канал Generall SVR традиционно рассказывает некоторые интересные подробности этого плана Путина на случай тотального разгрома российских войск в Украине.

"Так называемая "специальная военная операция" в разгаре, и успех в ней для российских войск далеко не предопределен. Поражение в войне для президента России будет означать конец его власти и режима в целом. Сам Путин и его окружение осознают возможность резкой смены настроений в стране, и не исключая переворота или революции, если угодно, готовят планы эвакуации из России. И здесь возникает интересный вопрос: "Пропустит ли Турция самолеты с Путиным, семьей и примкнувшими в Сирию?" В принципе Ирану и Турции выгодно держать в резерве президента России в изгнании, используя его в зависимости от ситуации как рычаг или как предмет торга. Башара Асада при этом, конечно, никто не спрашивает, а зря. Уже то, что планы эвакуации есть и рассматриваются экстренно и всерьез, весьма симптоматично", - пишут на канале.

Этот же канал регулярно информирует публику о состоянии здоровья Путина.

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