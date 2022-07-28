Проблемам Лукашенко нет конца Telegram-канал «Баста!»

28.07.2022, 15:34

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Герои выйдут, а преступники займут свое законное место.

Уже почти два года прошло, а это болото дальше все засасывает. Кроме тысяч тех, кто за решеткой, также проблемы в экономике. Бизнес массово закрывается, предприятия и заводы нуждаются в постоянных вливаниях денег.

Сотни тысяч людей уехало. Тех, кто платил налоги в казну. Недовольные пенсионеры, рост цен. Даже среди лукашенковского электората растет недовольство с ухудшением уровня жизни. И это только начало.

Клеймо военного преступника может появиться в любой момент на Лукашенко, хотя народ давно ему поставил это клеймо. А вся его легитимность в руках Путина, который в любой момент может его ликвидировать.

И проблемам Лукашенко нет конца. Он погряз в болоте. И никто его не вытащит.

А мы выстоим и победим! Нас много! События к переменам стремительно будут меняться! Мы победим этот лукашизм.

Герои выйдут, а преступники займут свое законное место.

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