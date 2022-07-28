В боксерской федерации России столкнулись с нехваткой перчаток и шлемов 4 28.07.2022, 15:45

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Производители спортивно экипировки покинули РФ.

Федерация бокса России из-за наложенных на страну санкций за полномасштабное вторжение в Украину столкнулась с нехваткой перчаток и шлемов.

Так, генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко сообщила, что многие иностранные компании приостановили свои контракты и покинули страну-агрессора, в том числе главные спортивные бренды – Adidas и Nike.

Об этом сообщает Inside The Games.

"Федерация бокса России ранее работала с брендом Adidas через российскую компанию Clinch, которая является официальным дистрибьютором бокса и боевых искусств на территории РФ. Сейчас мы работаем с тем товаром, который мы совместно запланировали и который остался на складе.

Официального письма от Nike о прекращении действующего контракта не было, но мы думаем, что в ближайшее время у нас будет такое письмо от официальной штаб-квартиры", — говорится в сообщении.

Отметим, что американский производитель обуви и одежды решил полностью покинуть Россию после вторжения в Украину. В мае Nike подтвердила, что не будет продлевать или заключать новые соглашения с партнерами из РФ.

В марте компания сообщила, что не может гарантировать доставку товаров клиентам в Российской Федерации, поэтому их покупка на сайте Nike и в приложении стала "временно недоступной в этом регионе".

Интернет-магазины и онлайн-продажи бренда Adidas в России приостановлены "до дальнейшего сообщения", проинформировала компания в июне.

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