Минчане сняли на видео приключения мужчины-черепашки 2 28.07.2022, 15:47

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История одной ванны.

Не жизнь, а сами жители Минска иногда подбрасывают нам крайне удивительные сюжеты. На этот раз удивил мужчина, отважно таскавший на себе ванну. Его упорство попало на камеры, пишет onliner.by.

Видео такого неожиданного экспириенса опубликовал блогер «Кокобай». На одной из частей заметно, как «ванному» носильщику с необычной поклажей запретили проехать в автобусе. Если перевести на литературный язык, водитель назвал потенциального пассажира ударившимся, а тот со злости взял да спустил ванну на асфальт. А на других планах можно увидеть, что человек (возможно, тот же самый) с явным упорством таскает ее на себе по минским дворам.

Однако в итоге она оказалась брошенной на улице.

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