В Великобритании нашли причудливое существо, которому 560 миллионов лет 2 28.07.2022, 16:05

1,450

Самый древний хищник в мире?

Более десяти лет назад Лестершире были найдены останки древнего животного, имевшего множество щупалец. Недавний анализ показал, что они принадлежали хищнику, жившему сотни миллионов лет назад, пишет «Новое время».

Исследовательская группа обнаружила останки во время экспедиции в Чарнвудский лес. Этот регион богат окаменелостями существ, живших в докембрийском периоде.

Найденные в в 2007 году останки были подвергнуты тщательному анализу. Ученым удалось классифицировать существо, которому они принадлежали. Выяснилось, что оно было хищным и, вероятно, являлось предком современных медуз.

Внешне существо не было похожим на современных медуз. Но ученые считают, что это не имеет особого значения, так как медузы тоже выглядят по-разному на протяжении всей жизни.

В остальном у доисторического хищника множество сходств с медузозоями — предками современных медуз, анемонов и кораллов. Он питался планктоном, имел скелет и, очевидно, жил в воде.

Вид получил название Auroralumina attenboroughii. Первую часть имени животное получило из-за своей факелоподной формы (Auroralumina — огни рассвета, лат.) Вторая часть названия была дана в честь телеведущего и биолога сэра Дэвида Аттенборо за «его работу по повышению осведомленности об эдиакарских окаменелостях в Чарнвудском лесу», — написали авторы в своем отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».