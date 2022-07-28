Белорусы останутся без пенсий? 3 28.07.2022, 16:11

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Фото: Reuters

Куда исчезают белорусские работники и чем это грозит.

В Беларуси количество занятых в экономике упало до самого низкого значения в истории независимой Беларуси. В ближайшей перспективе этот антирекорд будет регулярно обновляться, прогнозируют эксперты. Сайт zerkalo.io разбирался, куда исчезают белорусские работники и чем это грозит.

Печальные рекорды по количеству занятых продолжатся

Снижение численности занятых в Беларуси продолжается довольно давно, как и сокращение количества людей трудоспособного возраста. Например, с 2011 года экономика потеряла более 455 тысяч занятых человек. Это больше, чем население областного города (кроме Гомеля).

В июне этого года число занятых в экономике опустилось до 4 млн 207 тысяч человек.

— Это антирекорд. Но если ничего не изменится, то такой антирекорд мы будем отмечать каждый год, — комментирует ситуацию с очередным минимальным числом занятых в экономике старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский.

Есть несколько потенциальных причин снижения числа занятых, отмечает Лев Львовский. Это безработица и уменьшение населения трудоспособного возраста по разным причинам: либо эмиграция, либо старение населения и выход большего числа людей на пенсию, чем молодых людей, которые достигают трудоспособного возраста.

— Особенность нашего рынка труда в том, что безработица в Беларуси не очень сильно зависит от бизнес-цикла и традиционно она не сильно реагирует на экономические кризисы или подъемы. У нас фактически нет пособия по безработице (оно составляет от 32 до 64 рублей, а среднее в Минске - около 29 рублей. — Прим. ред.), наоборот, есть негативное отношение со стороны государства к безработным. Их называют тунеядцами и заставляют платить больше, например, за коммунальные услуги. Поэтому даже когда экономические условия в стране ухудшаются, люди часто не становятся безработными, а они соглашаются работать за меньшие деньги, меньше дней. Значит, в нашем случае безработица, скорее всего, не очень значимый фактор, — объясняет экономист.

Больше всего на ситуацию влияет старение населения, подчеркивает экономист. Это связано, с одной стороны, с ростом средней продолжительности жизни и достаточно большого числа людей, которые достигают пенсионного возраста, за счет чего увеличивается доля этой категории населения. С другой стороны, в Беларуси снижается рождаемость.

Как показывает статистика, доля людей трудоспособного возраста стала увеличиваться в начале нулевых, а с 2014 снова пошла на спад. Вместе с тем все время рос процент людей старше трудоспособного возраста. Если в 1990-м первых было 55,9%, а вторых — 19,6%, то в 2019-м — уже 57,4% и 24,8% соответственно. При этом младше трудоспособного возраста в первом случае была почти четверть населения, а во втором — только 17,8%. Это значит, что на смену выходящим на пенсию на рынок труда будет приходить меньше молодежи.

— По последним доступным данным, в 2019 году совокупный коэффициент рождаемости был 1,38 ребенка на женщину. Это очень низкий уровень даже по сравнению с развитыми европейскими странами. То есть рождаемость низкая во всем развитом мире, а у нас она маленькая даже по сравнению с ним, — продолжает Лев Львовский.

Но было бы некорректно списывать все только на демографию. Количество занятых в экономике снижается на протяжении последних десяти лет во всех областях, а также в Минске — самом молодом городе страны. Так, с 2011 по 2018 год с Минске число занятых падало, а в 2019-м резко выросло. Однако потом вектор снова пошел вниз. С 2019 года столица потеряла почти 31 тысячу занятых. То, что работников теряет и самый молодой город столицы, вероятно, указывает, на то, что свою лепту в ситуацию вносит и миграция.

— У нас нет хороших данных по миграции, но, очевидно, что ситуация с ней после 2020 года и до сих пор остается хуже, чем была в 2015—2019 годах. У нас есть только примерные данные, которые отражены статистическими ведомствами принимающих стран. Эти оценки разнятся, но можно говорить, что с 2020 года из страны уехали от 50 до 200 тысяч человек, — комментирует экономист.

Повышение пенсионного возраста с 2017 до начала 2022 года замедлило процесс снижения доли трудоспособного населения, но не смогло его переломить.

Исходя из демографической модели центра BEROC, после 2030 года Беларусь потеряет 389,6 тысячи человек трудоспособного возраста. А к 2050 — 1,25 млн человек, если все эти годы не будут меняться такие факторы, как смертность, рождаемость, миграция и пенсионный возраст.

Главная проблема — кто будет обеспечивать пенсионеров

Само по себе уменьшение населения, в том числе трудоспособного, не является проблемой.

— Важно, как живет каждый человек, то есть ВВП на душу населения. Мы знаем примеры маленьких по населению стран, но жители которых живут очень хорошо. Например, в Литве население гораздо меньше, чем в Беларуси, но их ВВП на душу населения выше. Иная ситуация, когда демография накладывается на какие-то структурные проблемы. В нашем случае одна из ключевых проблем в том, что у нас нет накопительной пенсионной системы, а только солидарная. Это значит, что нам важно относительное число пенсионеров к людям трудоспособного возраста. В этом плане старение населения представляет серьезную опасность, потому что непонятно, как мы будем содержать людей на пенсии. Ведь количество пенсионеров будет расти в ближайшие годы, — говорит Лев Львовский.

Уменьшение количества населения, по словам эксперта, будет негативно влиять на ВВП, что тоже может иметь негативные последствия. Есть и другие связанные с этим процессом проблемы, например, при старении населения увеличивается спрос на медицинские услуги. Значит, на государственную медицину надо выделять больше ресурсов. Это подразумевает усиление давления на бюджет.

Но эти эффекты не столь значимые, как вопрос обеспечения пенсиями в связи с изменением соотношения людей трудоспособного возраста и старше него. Именно это в большой степени сказывается на размере нынешних пенсий. А дальше ситуация будет только усугубляться.

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