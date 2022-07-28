Генерал США спрогнозировал, когда Украина сможет отбросить войска РФ на линию 23 февраля 1 28.07.2022, 16:21

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Cитуация уже значительно меняется в пользу Украины.

Украинские защитники смогут отбросить войска РФ на линию 23 февраля до конца этого года. Однако для этого важно наладить быстрые поставки вооружения, заявил в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

«Я считаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года», - отметил он.

По мнению Ходжеса, ситуация уже значительно меняется в пользу Украины.

«Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена», – добавил Ходжес.

Также генерал спрогнозировал, смогут ли ВСУ освободить юг страны и ограничить театр военных действий Донбассом, учитывая текущую динамику боевых действий.

«Я уверен, что они могут сделать это при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь по улучшению логистических сетей внутри Украины... Возможно, привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании», - сказал генерал.

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