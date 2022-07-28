Украина арестовала имущество Беларуси и России больше чем на миллиард долларов
- 28.07.2022, 16:23
Теперь эти активы работают на благо украинского государства.
Украина арестовала имущества белорусских и российских компаний больше чем на миллиард долларов, рассказали в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"За пять месяцев полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину суды арестовали активов российских и белорусских компаний на десятки миллиардов гривен, которые отныне будут работать исключительно на экономику и восстановление нашего государства", — говорят в департаменте.
Общая сумма арестованного имущества — 39,5 млрд гривен, или около 1,06 млрд долларов США.
Национальная полиция изъяла транспортные средства на сумму 1,3 млрд гривен — около 27 млн долларов. Также были изъяты буровые установки, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн топлива.