Почему планы РФ по Змеиному обречены на провал 1 28.07.2022, 16:36

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Оккупанты очень хотели бы захватить остров.

Россия хотела бы захватить остров Змеиный, однако пока у ВСУ есть дальнобойная артиллерия, среди которой ракетные системы HIMARS, отечественная гаубица Богдана и ракеты Harpoon, он будет оставаться под контролем Украины. Оккупанты очень хотели бы захватить остров, чтобы взять под контроль северо-западную часть Черного моря, однако у них нет возможности ни высадить там десант, ни закрепиться на позициях. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью "Главреду" он рассказал о том, что дальнобойная артиллерия украинской армии не позволит войскам России захватить остров Змеиный.

"Пока у украинской армии есть на вооружении РСЗО класса HIMARS, есть прекрасная, практически в единственном экземпляре САУ Богдана, отличная система калибра 155 мм, а также в наличии не менее прекрасные Гарпуны, украинский остров Змеиный будет под контролем Украины", - отметил Селезнев.

Как объяснил эксперт, россияне не могут ни высадить десант, ни закрепиться на острове с последующим удержанием позиций. Россия очень хотела бы захватить Змеиный, поскольку оккупация острова обеспечивает контроль над северо-западной частью Черного моря.

"Они не смогут технически выполнить задачу по высадке десанта, по его закреплению и удержанию на острове Змеиный. Нет таких технических возможностей. Они бы очень хотели это сделать, потому что тот, кто контролирует Змеиный, тот, соответственно, контролирует северо-западную часть Черного моря", - подчеркнул Владислав Селезнев.

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