Наталья Дулина: Белорусам нужно избавиться от двух вещей 28.07.2022, 16:40

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Наталья Дулина

Тогда мы станем по-настоящему европейским государством.

Бывшая преподавательница МГЛУ и политазключенная Наталья Дулина считает, что белорусам стоит поменять отношение к некоторым простым вещам:

— Белорусам нужно избавиться от двух вещей, чтобы стать обычным европейским государством. Европейским не только с точки зрения расположения, но и усредненного менталитета, привычек, традиций. Эти вещи — так называемый совок и Россия, — сказала Наталья Дулина в эфире «Еврорадио». — Мы не осознаем, что даже повседневной жизни мы постоянно привязаны, демонстрируем это наследие и влияние.

Это проявляется даже в каких-то мелочах: как празднуем события, выпиваем, собираемся вместе. Не зря же есть клише, что Беларусь — это последний островок Советского союза. Что касается России, то этот «русский мир» — он тоже везде.

Мы можем сколько угодно кричать, что мы Беларусь, а не Белоруссия, но это ничего не изменит, пока мы не поменяем отношения даже к простым вещам. Например, когда-то я сказала, что в Беларуси должен быть один государственный язык — белорусский.

Было много комментариев, в одном из которых человек написал: «Я абсолютно с вами во всем согласен, кроме русского языка. За него я порву». Но ведь единый государственный язык не запрещает гражданам говорить на других языках.

Еще один деликатный вопрос, который решает, насколько быстро мы можем перейти к демократии — это вопрос смертной казни. Многие люди, считающие себя демократами, погрязли в старых и консервативных представлениях. Это в том числе влияние России. Посмотрите, как там относятся к человеческой жизни.

Бывшая преподавательница также вспомнила, что в этом году ее трижды задерживали. В связи с этим она дала белорусам несколько советов.

— Я хочу сказать белорусам, которые находятся в Беларуси: не держите дома символику и не делайте репосты. Протестовать с фигой в кармане — это важно для самого человека. Но давайте символика будет у нас внутри, тем более, мы уже поняли, кто мы есть.

Я думаю, что нужно написать книгу или снять фильм, который будет посвящен задержаниям. Это будет бестселлер. Одна моя сокамерница сидела за то, что у нее на внутренней стороне двери был бчб-квадрат.

Думаю, что если уже и сидеть, то за конкретные действия. Например, были задержания во время референдума в феврале. Но в том числе благодаря нашим действиям Лукашенко не отправил белорусские войска на войну.

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