Банки Беларуси с 1 августа будут проводит платежи по-новому 28.07.2022, 16:41

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Что изменится?

С 1 августа 2022 года платежная система Беларуси перейдет на методологию международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии». Об этом сообщили в «Белинвестбанке», пишет kp.by.

- Система затронет проведение безналичных платежей и расчетов в белорусских рублях, в том числе при оплате неисполненных денежных обязательств, как юридических, так и физических лиц, - уточнили в банке.

И обратили внимание на то, что с учетом перехода к новым стандартам, 29 июля платежи будут проходить с некоторыми особенностями.

В банке рассказали, что, согласно требованиям стандарта ISO 20022, платежные инструкции обязательно должны содержать данные о стране регистрации нерезидента, коде платежа, статусе стороны. И отметили, что для того, чтобы платежи прошли в системе, их необходимо представить в банк в соответствии с обозначенными новшествами.

- Образцы заполнения платежных инструкций с учетом новых требований, а также коды платежей можно найти на специальной странице – ISO 20022, - проинформировали в банке.

И отметили, что для адаптации к новым требованиям по заполнению платежных инструкций создана специальная страница – ISO 20022, где можно найти примеры заполнения платежных поручений и требований, а также коды назначения платежа, которые будут использоваться при проведении операций.

В «Белинвестбанке» сказали, что код назначения платежа станет обязательным к заполнению реквизитом. Подчеркивается, что за правильность кодов в платежной инструкции несет ответственность лишь сам плательщик.

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