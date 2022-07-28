Reuters: Чернобыль служил пунктом передачи документов российским шпионам 28.07.2022, 16:47

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Предателями уже занимается СБУ.

Россия с ноября 2021 года стала засылать на Чернобыльскую АЭС агентов под прикрытием для установления контакта с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности. В Кремле считали, что через Чернобыль лежит кратчайший путь до Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По сведениям источника издания, Чернобыль служил пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. За взятку украинские должностные лица передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

В ходе трёх проведённых расследований Киев смог выявить двух человек, которых подозревают в предоставлении информации российским агентам и содействии в захвате станции.

Одним из них является Валентин Витер, 47-летний полковник СБУ, отвечавший за охрану АЭС. В день начала российского вторжения, 24 февраля, Витер находился в Киеве. Он позвонил командиру Чернобыльской части Национальной гвардии Юрию Пиндаку и сказал: "Пожалей своих людей". Подразделение Пиндака сдалось после переговоров. После отступления российские войска забрали с собой Пиндака и большую часть его отряда.

Витер был арестован на западе Украины и сейчас находится там в СИЗО по подозрению в неявке на работу. Сейчас украинские правоохранители проводят расследование в отношении него по подозрению в государственной измене путем "умышленного содействия воинским частям страны-агрессора, Российской Федерации, в проведении подрывной деятельности против Украины".

Однако адвокат утверждает, что Витер не обсуждал капитуляцию, отсутствовал на АЭС по уважительной причине, а из Киева уехал, чтобы обезопасить свою семью.

Военная прокуратура по делу Витера заинтересовалась его связями с бывшим украинским чиновником Андреем Наумовым.

В 2018 году Наумов был назначен главой КОТИЗ, государственного предприятия, отвечающего за управление имуществом радиоактивной зоны отчуждения вокруг Чернобыля. КОТИЗ занимался продвижением "экстремального туризма" в зоне отчуждения, но также занималось и обеспечением безопасности этой территории. После пребывания в Чернобыле Наумов был назначен начальником отдела внутренней безопасности СБУ. В прошлом году было объявлено, что на него было предотвращено покушение со стороны других сотрудников спецслужбы. Позже Наумов был уволен с должности начальника отдела и пропал незадолго до российского вторжения. В заявлении сербской полиции, опубликованном 8 июня, говорится, что полиция и агенты по борьбе с коррупцией арестовали гражданина Украины по инициалам "АН" на границе с Северной Македонией. Он пытался попасть в Северную Македонию из Сербии. В автомобиле обнаружили $125 тыс., 607 990 евро и два изумруда. Посол Украины в Сербии Владимир Толкач публично подтвердил, что задержанным был Наумов. Сейчас он находится под стражей в Сербии.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Наумова звания бригадного генерала и назвал его "предателем".

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