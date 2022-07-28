В Польше ученые признали кошек чужеродным видом 1 28.07.2022, 16:53

Владельцы негодуют.

Польский институт изучения природы внес домашних кошек в список пришельцев с Ближнего Востока. Это решение вызвало возмущение среди владельцев усатых-полосатых, пишет «Новое время».

Согласно пояснению Института, кошки не являются аборигенным видом для Европы в целом и для Польши в частности, к тому же они уничтожают птиц, чем оказывают негативное воздействие на биоразнообразие.

В то же время в ЕС эти животные не включены в список инвазивных чужеродных видов, согласно Регламенту ЕС 1143/2014. В документе уточняется, что эта мера никак не повлияла бы на популяцию домашних кошек на территории Европы, поскольку они чрезвычайно распространены для домашнего разведения.

Решение исключить кошек из списка аборигенных видов уже вызвало возмущение со стороны владельцев felis catus. Дело в том, что это может стать причиной разнообразных мер контроля за популяцией животных. Местные власти могут ограничить разведение, ввести лицензирование для желающих завести представителя инвазивного вида или обратиться за ветеринарными услугами для питомца.

Согласно пояснению Института, ничего подобного в отношении кошек не произойдет. Однако возможно, что дополнительный контроль за этими животными все же будет. Например, возможно введение запрета на свободный выгул кошек во время сезона размножения птиц.

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