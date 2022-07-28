Куда катится белорусский транспорт 28.07.2022, 17:08

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Транспортная отрасль Беларуси, которая была одним из наших главным экономических преимуществ, теперь идет под откос.

Некоторые отрасли белорусской экономики для страны сродни нефти для России или туризму для Италии — это сферы, преимущество в которых у страны есть по определению. Зарабатывать в них можно много и достаточно легко.

Для нашей страны подобными отраслями, по мнению экспертов "Кошта ўрада", являются транспортная и IT-отрасли.

Беларусь находится в очень выгодном месте с точки зрения пересечения транспортных коридоров как с севера на юг, так и с запада на восток. Причем это касается не только автомобилей, но и железнодорожного, трубопроводного, издревле водного, а сейчас и воздушного транспорта.

Десятилетиями транспортная сфера приносила Беларуси приличные доходы, привлекала инвестиции, создавала множество рабочих мест.

Именно по этой естественной белорусской точке роста санкции ударили наиболее болезненно и одновременно наиболее очевидно. Если мы посмотрим на грузооборот (показатель, отмечающий, сколько через Беларусь «перекатывается» грузов), то увидим, что падение началось уже со второй половины прошлого года и с тех пор только усиливается.

Если первое полугодие прошлого года мы закончили со скромным ростом в 1,4% к аналогичному периоду 2020, то теперь началось катастрофическое падение — по итогам первого полугодия 2022-го просадка составляет уже практически 22%.

Мы не можем возить в Литву калийные удобрения, на чем замечательно зарабатывала наша железная дорога. Остановились железнодорожные перевозки в южные украинские порты. Сократился трафик через Польшу в Европу. Конечно, пока это еще не касается наиболее чувствительных вещей, таких как фармацевтика или продукты питания, но и существующих уже сейчас ограничений достаточно, чтобы говорить о коллапсе отрасли.

При этом в Беларуси растет экспорт на рынки России и Китая. Но мы видим, что это никаким образом не исправляет ситуацию с грузооборотом, он падал, падет сейчас и практически наверняка будет падать в дальнейшем — принятые санкции уже вступают в силу и возможно введение новых.

Отдельная история с трубопроводным транспортом — это сфера, в которой от нас практически вообще ничего не зависит: Россия качает по трубам нефть и газ на свое усмотрение, а мы получаем за обслуживание и предоставление территории для транзита свою ренту только в случае, если есть переправленные объемы. Есть поставки Европу — мы получаем свою часть доходов, перекрыли вентиль — поступлений нет. Это яркий пример того, как наша страна в очередной сфере полностью завязала экономику отрасли на хотелках и возможностях восточного партнера, который, принимая решения, как это видно уже сейчас, в принципе не обращает внимания на наши интересы.

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