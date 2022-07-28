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Куда катится белорусский транспорт

  • 28.07.2022, 17:08
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Куда катится белорусский транспорт

Транспортная отрасль Беларуси, которая была одним из наших главным экономических преимуществ, теперь идет под откос.

Некоторые отрасли белорусской экономики для страны сродни нефти для России или туризму для Италии — это сферы, преимущество в которых у страны есть по определению. Зарабатывать в них можно много и достаточно легко.

Для нашей страны подобными отраслями, по мнению экспертов "Кошта ўрада", являются транспортная и IT-отрасли.

Беларусь находится в очень выгодном месте с точки зрения пересечения транспортных коридоров как с севера на юг, так и с запада на восток. Причем это касается не только автомобилей, но и железнодорожного, трубопроводного, издревле водного, а сейчас и воздушного транспорта.

Десятилетиями транспортная сфера приносила Беларуси приличные доходы, привлекала инвестиции, создавала множество рабочих мест.

Именно по этой естественной белорусской точке роста санкции ударили наиболее болезненно и одновременно наиболее очевидно. Если мы посмотрим на грузооборот (показатель, отмечающий, сколько через Беларусь «перекатывается» грузов), то увидим, что падение началось уже со второй половины прошлого года и с тех пор только усиливается.

Если первое полугодие прошлого года мы закончили со скромным ростом в 1,4% к аналогичному периоду 2020, то теперь началось катастрофическое падение — по итогам первого полугодия 2022-го просадка составляет уже практически 22%.

Мы не можем возить в Литву калийные удобрения, на чем замечательно зарабатывала наша железная дорога. Остановились железнодорожные перевозки в южные украинские порты. Сократился трафик через Польшу в Европу. Конечно, пока это еще не касается наиболее чувствительных вещей, таких как фармацевтика или продукты питания, но и существующих уже сейчас ограничений достаточно, чтобы говорить о коллапсе отрасли.

При этом в Беларуси растет экспорт на рынки России и Китая. Но мы видим, что это никаким образом не исправляет ситуацию с грузооборотом, он падал, падет сейчас и практически наверняка будет падать в дальнейшем — принятые санкции уже вступают в силу и возможно введение новых.

Отдельная история с трубопроводным транспортом — это сфера, в которой от нас практически вообще ничего не зависит: Россия качает по трубам нефть и газ на свое усмотрение, а мы получаем за обслуживание и предоставление территории для транзита свою ренту только в случае, если есть переправленные объемы. Есть поставки Европу — мы получаем свою часть доходов, перекрыли вентиль — поступлений нет. Это яркий пример того, как наша страна в очередной сфере полностью завязала экономику отрасли на хотелках и возможностях восточного партнера, который, принимая решения, как это видно уже сейчас, в принципе не обращает внимания на наши интересы.

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