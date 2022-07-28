Удар по реальности Путина Виталий Портников

28.07.2022, 17:17

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Вопрос, который вызывает жесткую реакцию в Кремле.

Заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что второй саммит «Крымской платформы» в этом году пройдет в режиме онлайн. По ее словам, это будет отнюдь не только протокольное мероприятие. Каждая встреча, которая напоминает об оккупации Крыма и нарушении Россией самой сути международного права, нужна не только Украине. Действительно, она необходима любому государству, которое уважает это международное право. Которое надеется, что проблемы отношений между государствами будут решаться на переговорах, а не с помощью войн и диверсий.

В прошлом году во время первого саммита «Крымской платформы» многие удивлялись жесткой реакции российского руководства. О «провокационном характере» «Крымской платформы» говорил сам президент России Владимир Путин. По мнению Путина, этот саммит продемонстрировал, что страны Запада хотят решать вопрос Крыма «вооруженным путем» — и это при том, что и президент Украины, и гости встречи говорили именно о дипломатическом пути решения вопроса восстановления территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров называл «Крымскую платформу» «русофобским мероприятием» и «шабашем». А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей нашумевшей статье о взаимоотношениях с Украиной — собственно, этот текст сигнализировал, что в Кремле уже приняли решение о начале войны и свержении действующей украинской власти — говорил о «Крымской платформе» как о «дебильной».

Именно когда Медведев вспоминал в этом тексте о «Крымской платформе», он указывал на решение Москвы дождаться «вменяемого руководства» в соседней стране — руководства, «которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных „Крымских платформ“, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией».

Казалось бы, почему такая жесткая реакция, если проведение встречи никак не изменяло самого факта контроля России над Крымом? А потому, что саммит в Киеве был ударом не по реальности, а, уверен, по представлению о реальности. По тому представлению, которое, вероятно, сложилось в головах Путина, Медведева, Лаврова и других представителей российского политического руководства.

Похоже, в Москве еще в 2014 году были уверены, что рано или поздно в Украине и в мире согласятся не просто с аннексией Крыма, но с самим правом России силой устанавливать собственные государственные границы, не считаясь с международным правом, мнением государств, от которых отторгаются их территории и мнением населения оккупированных регионов. Были уверены и остаются уверены.

В феврале 2022 года на заседании Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос о признании «независимости» так называемых «народных республик», Дмитрий Медведев так и говорил, обращаясь к участникам заседания: рано или поздно со всем согласятся. И не случайно требование признать «российский статус» Крыма и «независимость» «республик» остается неотъемлемой частью российских требований, когда российские чиновники говорят о переговорах с Украиной о прекращении войны.

Проведение в прошлом году саммита «Крымской платформы» продемонстрировало: в мире думают иначе, чем хочется Путину. Международное право остается международным правом. И в этом году, несмотря на войну, разрушения, гибель людей и политический шантаж, новый саммит, думаю, подтвердит ту же самую простую истину: границы не меняются с помощью агрессии и силы. Вменяемое человечество с этим, уверен, никогда не согласится.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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