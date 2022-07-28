В белорусских магазинах почти не осталось официальной техники Apple 8 28.07.2022, 17:38

2,258

Новых поставок не ожидается.

Три месяца назад на Onliner.by вышла статья, в которой эксперты прогнозировали перспективы белорусского рынка смартфонов. Тогда утверждалось, что запаса товаров А-брендов хватит до лета. Завершается июль, и журналисты портала на примере продукции Apple решили посмотреть, что происходит в официальной рознице. Если коротко — эксперты не ошиблись.

Если вы захотите купить новенький официально ввезенный iPhone, то вряд ли так просто сможете это сделать. Смартфонов от Apple практически не осталось в официальной рознице. Изредка еще можно встретить не самые востребованные iPhone 13 mini, а также представителей позапрошлогодней линейки. Магазины, которые в свое время успели запастись самыми большими партиями iPhone, пока могут предложить несколько востребованных актуальных моделей, однако цены вас, скорее всего, удивят. Тот же iPhone 13 Pro Max в кредит на 2 года продается более чем за 7,5 тысячи рублей.

Аналогичным образом дела обстоят с другой «яблочной» продукцией. Официальных планшетов нет практически нигде, изредка можно встретить позапрошлогодний MacBook Air на М1. Меньше всего проблем пока с мелочью вроде Apple Watch и наушников.

Что делают официальные дистрибьюторы? Многие стали торговать техникой, бывшей в употреблении. Подчеркнем, не восстановленной, а именно б/у. При этом выбор, опять же, ограничен. Но если захотите, то сможете, например, купить бэушный iPhone 13 mini примерно за 3300 рублей или позапрошлогодний iPad Air за 2300 рублей.

Некоторые магазины, которые не связаны монобрендовыми обязательствами, вовсе прекратили продавать «яблочную» технику. В лучшем случае распродают остатки.

Официальных комментариев ситуации пока нет. А неофициально информация все та же, апрельская: новых поставок продукции Apple в Беларусь не ожидается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».