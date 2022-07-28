Украинский ударный дрон филигранно уничтожил вражеский БТР-82

Украинский ударный дрон филигранно уничтожил вражеский БТР-821
- 28.07.2022, 17:43
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Видеофакт.
Разведчики десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский БТР-82 с помощью ударного беспилотника.
Об этом сообщили в телеграм-канале командования ДШВ ВСУ.
«На видео зафиксирована филигранная работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82. Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины», – говорится в сообщении.