Украинский ударный дрон филигранно уничтожил вражеский БТР-82 1 28.07.2022, 17:43

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Видеофакт.

Разведчики десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский БТР-82 с помощью ударного беспилотника.

Об этом сообщили в телеграм-канале командования ДШВ ВСУ.

«На видео зафиксирована филигранная работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82. Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины», – говорится в сообщении.

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